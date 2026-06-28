İsrail hükümeti, 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak kabul etti

Türkiye-İsrail hattından yeni bir krize neden olabilecek karar...

Gazze'de Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılar, abluka ve çeşitli uygulamalar ile soykırım faaliyeti yürüten İsrail hükümeti, Türkiye ile aralarından yeni bir gerilime neden olabilecek bir karara imza attı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, geçtiğimiz günlerde sözde “Ermeni soykırımı”nın resmen tanınması yönünde çağrıda bulunarak konuyu kabine gündemine taşıyacağını açıkladı.

BU ADIMI 'TARİHİ BİR YÜKÜMLÜLÜK' OLARAK SAVUNDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hükümete, bir sonraki toplantısında onay için İsrail hükümeti tarafından Ermeni soykırımının resmi olarak tanınmasını hedefleyen bir karar taslağı sunacağım.

Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Ermeni halkına karşı işlenen soykırımı tanımanın ahlaki ve tarihi bir yükümlülüğüdür.

Aynı zamanda, tarihi gerçeğin herhangi bir inkarını, küçümsemesini veya çarpıtılmasını kınamak gerekir. Karar taslağı daha sonra Knesset'in oylamasına sunulacaktır.”

NETANYAHU'DAN DESTEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı basın toplantısında 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının tanınmasını desteklediğini söyledi.

1915 OLAYLARI 'SOYKIRIM' OLARAK KABUL EDİLDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı, hükümetin Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın teklifi doğrultusunda 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanıma kararını oy birliğiyle kabul ettiğini açıkladı.

PARLEMENTODAN DA GEÇMESİ GEREKİYOR

Bakanlık, kararı "tarihi" olarak nitelendirirken, kararın yürürlüğe girebilmesi için İsrail parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor.

YENİ BİR GERİLİM YARATABİLİR

İsrail’de daha önce de parlamentoda bu yönde girişimler olmuş, ancak bu girişimler resmî oylamayla sonuçlanmamıştı.

Bu adımın Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimi daha da artırabileceği değerlendiriliyor.