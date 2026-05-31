İsrail, Lübnan'da Beaufort Kalesi'ni işgal etti

İsrail, Lübnan’daki yasa dışı işgali genişletirken dünya sessizliğini koruyor.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Beaufort Sırtı’nın ele geçirildiğini açıkladı.

"İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'DAKİ MANEVRAYI GENİŞLETTİ"

Katz açıklamasında, "Başbakan Netanyahu’nun yönlendirmesi ve benim talimatımla, İsrail ordusu Lübnan’daki manevrayı genişletti, Litani Nehri’ni geçti ve Celile topluluklarının savunması ve kuvvetlerimizin güvenliğinin sağlanması açısından en önemli stratejik noktalardan biri olan Beaufort Sırtı’nı ele geçirdi." dedi.

GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Operasyonun gizli yürütüldüğünü belirten İsrailli bakan, ayrıca çatışmaların hala devam ettiğini, Hizbullah’ı zayıflatma ve İsrail’in kuzey sınırını güvence altına alma çabalarının süreceğini vurguladı.

İsrail medyası da Beaufort Kalesi üzerinde İsrail bayrağı ve Golani Tugayı bayrağının dalgalandığını gösteren görüntüler yayımladı.

"IDF BİR OPERASYON BAŞLATTI"

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada ise "IDF, birkaç gün önce Lübnan’daki Beaufort Sırtı ve Saluki Vadisi bölgesinde, terörist altyapıyı ortadan kaldırmak, teröristleri etkisiz hale getirmek ve İsrailli sivillere yönelik doğrudan tehditleri kaldırmak amacıyla bir operasyon başlattı.

Operasyon, Beaufort Sırtı ve Saluki Vadisi bölgesinde operasyonel kontrol sağlamaya odaklanırken, aynı zamanda Hizbullah’ı zayıflatmayı ve İran yönlendirmesi altında sırt bölgesinde kurulan terörist altyapıyı ortadan kaldırmayı hedefliyor." denildi.

İsrail ordusu açıklamada, Hizbullah’ın askeri ve muharebe faaliyetlerini Beaufort Sırtı’ndan yönettiğini ve buradan çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İsrail güçlerinin Litani Nehri’ni geçtiği aktarılan açıklamada, "IDF, operasyonlarını nehrin kuzeyindeki Hizbullah hedeflerine doğru genişletmektedir." ifadeleri kullanıldı.

MISIR'DAN LÜBNAN'A DESTEK

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kahire’nin Lübnan’a dayanışmasını yineledi.

Abdelatty, İsrail’in Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkenin egemenliğine yönelik her türlü ihlalin uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Ayrıca Lübnan ordusuna destek mesajı veren Abdelatty, ülkede yalnızca devletin silah bulundurması gerektiğini, Hizbullah dahil hiçbir yapının silahlı olmaması gerektiğini ifade etti.