İsrail: Netanyahu ile Trump bugün ikinci kez telefonda görüştü

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Tüm dünya ABD ile İran arasında barış masasının yeniden kurulmasını beklerken savaş yeniden başladı.

İran'dan İsrail'e misilleme füzeleri peş peşe ateşlenirken Tel Aviv, savaş uçaklarıyla Tahran'a yönelik büyük saldırı düzenlediklerini duyurdu.

İKİ KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump, gün içinde ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberde, söz konusu görüşmenin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını durdurduğunu açıklamasından kısa süre önce yapıldığı belirtildi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI DURDURACAĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Yedioth Ahronoth gazetesi ise Netanyahu'nun Trump ile görüşmesinin ardından İsrail Başbakanı'nın, İran'a akşam ve gece saatlerinde düzenlenmesi planlanan saldırıları durduracağı ileri sürüldü.

İsrail ordusu dün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

TAHRAN YANIT VERDİ

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırıya füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.