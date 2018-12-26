İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

ABD askerleri, Başkan Donald Trump'ın kararı ve Savunma Bakanı James Mattis'in "mecburi" onayıyla Suriye'den çekiliyor.

Çekilme işlemlerini başlatan Washington Yönetimi, Dışişleri yetkilileri ile bölgedeki tırlarını sahadan çıkartıyor.

Her ne kadar İsrail bu duruma karşı çıksa da "Tel Aviv", Orta Doğu'da bir Kürt devletinin kurulma vakti geldiğini açıkça duyuruyor.

"KÜRT DEVLETİ ZAMANI"

Israil National News'de yazan Dr. Joseph Frager, “Time for a Kurdish State" yani Kürt Devleti zamanı başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Netanyahu'ya oldukça yakın biri olan Frager, yazısında, “Orta Doğu’da bir Kürt devleti kurulması; ABD, İsrail ve Orta Doğu’nun geri kalanı için önemli bir gelişme olacaktır” dedi. Açıkça belirtilen bu niyet, Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarını tehdit eden saldırgan tutumlar içeriyor.

ABD'NİN ÇEKİLMESİ TÜRKİYE'NİN ÇIKARINA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme planı, İsrail'i tedirgin etti. Konuya ilişkin İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked'den açıklama gelmişti. Ordu Radyo'suna konuşan Şaked, Trump'ın kararının 'İsrail için kötü' olduğunu belirtmişti.

Şaked konuşmasında, "ABD Başkanı, İsrail'in büyük bir dostu" dese de bu kararın yanlış olduğunu değerlendirerek, "Bu adım, İsrail'e yardım etmezken, Erdoğan'ı güçlendiriyor." yorumunu yapmıştı.