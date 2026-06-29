İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinliler, havaların ısınmasıyla sahile akın etti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail, Gazze'de ateşkesi çeşitli bahaneler ile ihlal ediyor.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve saldırılar, tüm dünyadan da tepki çekiyor.

Bölgede yaşayanlar ise İsrail'in saldırılarına rağmen hayata tutunmak için mücadele veriyor.

SAHİLLERE İNDİLER

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve etkisini artıran sıcak hava nedeniyle zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler, sahil bölgelerine akın etti.

ÇADIRLAR BUNALTIYOR

Çadırların bunaltıcı sıcağından kaçan çok sayıda kişi, Gazze kenti sahilinde denize girerek hem serinlemeye hem de savaşın olumsuz etkilerinden bir nebze olsun uzaklaşmaya çalıştı.