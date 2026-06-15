İsrail Savunma Bakanı: Lübnan'dan çekilmeyeceğiz

ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasına rağmen İsrail, savaşı devam ettirmekle ısrarcı. Özellikle Lübnan'ın anlaşmaya dahil edilmesini reddeden İsrailli yetkililer, işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini art arda ifade ediyor..

"LÜBNAN'DAN ÇIMAYACAĞIZ"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a ABD-İran arasında sağlanan mutabakatın Lübnan'a ilişkin maddelerinin Tel Aviv yönetimi için bağlayıcı olmadığını ve saldırılara devam edeceklerini söylediğini söyleyen İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD ile İran arasında varılan anlaşmaya rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini bir kez daha vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata varıldığını duyurarak, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti." ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.