İsrail, Suriye'nin bir köyünü işgal etti

Haydut İsrail devleti...

İlk olarak Gazze, ardından Lübnan'da toprak işgal etmeye çalışan İsrail'in son zamanlardaki hedefi Suriye.

İSRAİL ORDUSU SURİYE'YE GİRDİ

Washington'da İsrail ve Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5'inci turunda çerçeve anlaşma imzalanmasının ardından İsrail ordusu bu defa Suriye'ye girdi.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail askerleri Dera kırsalındaki Cemle köyünde mahalle aralarına ve sivillere ait evlerin bulunduğu bölgelere konuşlandı.

GOLAN TEPELERİ SORUNU SÜRÜYOR

Bu gelişme, İsrail ordusunun iki gün önce de Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde, işgal altındaki Golan Tepeleri'ni ayıran sınır hattına yaklaşık 300 metre mesafedeki tarım arazisinde beton bloklarla güçlendirilmiş demir bariyer kurmasının ardından yaşandı.

Son dönemde İsrail'in Suriye topraklarında gerçekleştirdiği ihlallerin arttığı belirtilirken, bu faaliyetlerin sivil evlere yönelik baskın ve aramaları, kontrol noktaları kurulmasını ve aralarında çobanlar ile çocukların da bulunduğu sivillerin alıkonulmasını kapsadığı belirtiliyor.

İsrail, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinin ardından, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın geçerliliğini yitirdiğini ileri sürerek Suriye tarafındaki tampon bölgenin kontrolünü ele aldığını açıklamıştı.