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İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 5 bin 500'ü aştı

İsrail Sağlık Bakanlığı, 233 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

AA |
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İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 5 bin 500'ü aştı

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 98 yaşındaki bir kadın hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 21'e yükseldi.

5 BİN 591 VAKA

Açıklamada, İsrail'de 233 kişide daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Böylece toplam vaka sayısının 5 bin 591'e çıktığı kaydedilirken, hastalardan 97'sinin durumunun ağır olduğu, 226 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

İSRAİL'DE ALINAN TEDBİRLER

İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti. Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 5 bin 500'ü aştı

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