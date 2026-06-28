İsrail, Gazze'deki hastaların tedavi için yurt dışına çıkışını iptal etti

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İsrail, Gazze'de ateşkese uymuyor...

Ateşkesi ihlal eden İsrail, her gün çeşitli bahaneler ile Gazze'ye saldırmayı sürdürüyor.

İsrail, Gazze’ye saldırırken bir yandan da Gazze’de bulunan hastaların ilaçlara ulaşımını ve tedavilerini engellemeye çalışıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’den çıkışı planlanan hastaların büyük çoğunluğunun seyahatlerinin, İsrail makamları tarafından güvenlik gerekçesi gösterilerek iptal edildiğine dair yazılı bir açıklama yaptı.

70 HASTADAN YALNIZCA 5’İNE GÜVENLİK ONAYI VERİLDİ.

Açıklamada, son haftalarda acil ve hayati müdahale gerektiren yaklaşık 70 vakanın seyahat için başvuruda bulunduğu, ancak bu hastalardan yalnızca 5’ine güvenlik onayı verilebildiği belirtildi.

"ACİL MÜDAHALEDE BULUNULMASI GEREKTİĞİNİ YİNELİYORUZ"

Uluslararası kuruluşlara ve Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına çağrıda bulunulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Seyahat izni verilen hasta sayısının artırılması, bekleme sürelerinin kısaltılması ve hayat kurtarıcı vaka işlemlerinin hızlandırılması için acil müdahalede bulunulması gerektiğini yineliyoruz."

İSRAİL ENGELLEMELERİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, tedavi için yurt dışına sevk kararı bulunan 17 binden fazla Filistinli hastanın İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nden çıkış yapamadığını ve gecikmelerin hasta ölümlerini artırdığını duyurmuştu.