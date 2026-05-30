İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 355’e yükseldi
İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürürken, 2 Mart’tan bu yana toplam 3 bin 355 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 95 kişinin yaralandığı açıklandı.
İsrail’in 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı hukuk tanımaz, insanlık dışı saldırılar sürüyor.
Binlerce kişinin öldüğü, yaralandığı ve yerinden edildiği savaşta durum her geçen gün daha da kötüye gitmekte.
YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 3 BİN 355’E ULAŞTI
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin son ölü ve yaralı sayılarını paylaştı.
Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bin 355’e, yaralı sayısı 10 bin 95’e ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)