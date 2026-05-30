İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 355’e yükseldi

İsrail’in 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı hukuk tanımaz, insanlık dışı saldırılar sürüyor.

Binlerce kişinin öldüğü, yaralandığı ve yerinden edildiği savaşta durum her geçen gün daha da kötüye gitmekte.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 3 BİN 355’E ULAŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin son ölü ve yaralı sayılarını paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bin 355’e, yaralı sayısı 10 bin 95’e ulaştı.