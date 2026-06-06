İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 593'e yükseldi

İsrail’in 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı hukuk tanımaz, insanlık dışı saldırılar sürüyor.

Binlerce kişinin öldüğü, yaralandığı ve yerinden edildiği savaşta durum her geçen gün daha da kötüye gitmekte.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 3 BİN 593’E ULAŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin son ölü ve yaralı sayılarını paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bin 593’e, yaralı sayısı 10 bin 990'a ulaştı.

245 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Ayrıca son verilere göre, 2 Mart ile 6 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 245'i çocuk ve 343'ü kadın olmak üzere çok sayıda sivil vatandaşın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Paylaşımda, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi.

131 SAĞLIK ÇALIŞANI YARALANDI

Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 165 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 131 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 384'ünün ise yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan, ülke genelinde 168 ambulans ile 17 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.