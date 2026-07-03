İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 298'e yükseldi
İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürürken 2 Mart’tan bu yana toplam 4 bin 298 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin 196 kişinin yaralandığı açıklandı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
İsrail’in 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı hukuk tanımaz, insanlık dışı saldırılar sürüyor.
Binlerce kişinin öldüğü, yaralandığı ve yerinden edildiği savaşta durum, her geçen gün daha da kötüye gitmekte.
YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 4 BİN 298'E ULAŞTI
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin son ölü ve yaralı sayılarını paylaştı.
Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 4 bin 298'e yaralıların sayısı ise 12 bin 196’ya ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)