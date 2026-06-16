İsrailli general: Trump, Netanyahu'ya talimat verdi; İran'a yapacağımız saldırı durduruldu

İran ve ABD, savaşı sona erdirmek için uzlaşmaya vardı.

19 Haziran'da resmen imzalanacak anlaşma, İsrail'i rahatsız etti.

"1 SAAT KALA SALDIRI DURDURULDU"

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Omer Tischler, 8 Haziran'da İran'a yapmaya hazırlandıkları büyük bir hava saldırısının, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya talimatıyla iptal edildiğini açıkladı.

Yayımladığı mesajda, 8 Haziran ikindi saatlerinde "tüm Hava Kuvvetleri'nin, İran'da yüzlerce hedefi vurmayı içeren kapsamlı bir saldırı dalgası için havalanmaya hazır olduğunu" belirten Tischler, "Fakat saldırı, filolarda son brifingleri verdiğimiz sırada, uçakların kalkışına sadece bir saat kala durduruldu." ifadelerini kullandı.

"TRUMP NETANYAHU'YA TALİMAT VERDİ"

Tischler, saldırının, Trump'ın, Netanyahu'ya İsrail'in İran ile olan çatışmasını tırmandırmaması yönünde talimat vermesinin ardından Netanyahu tarafından iptal edildiğini kaydetti.

TRUMP SÖYLEMİŞTİ

Trump, 8 Haziran'da İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna Netanyahu ile İran'la karşılıklı saldırılara ilişkin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında konuşmuştu.

Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini aktaran Trump, "Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim." ifadesini kullanmıştı.

Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından "son dakikada" haberdar edildiğini vurgulayarak buna rağmen saldırının kapsamını sınırlandırmayı başardığını söylemişti.