İstanbul Avcılar'da yaşlı adam otluk alanı yakıp kaçtı
İstanbul Avcılar'da yaşlı adamın otluk alanı yakıp kaçtığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.
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İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı kavşağına akşam saatlerinde gelen yaşlı adam, otluk alanı ateşe vererek kaçtı.
Alevler hızla büyürken adamı gören vatandaşlar tepki gösterdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
YAŞANANLAR KAMERADA
Yaşlı adamın otluk alanı yakıp kaçma anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)