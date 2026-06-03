İstanbul barajlarında son durum: İSKİ 3 Haziran baraj doluluk oranlarını açıkladı

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Mega kent İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Küresel iklim değişikliği nedeniyle kış ve bahar aylarında beklenen yağışların azalması, büyükşehirlerdeki su yönetimini kritik bir boyuta taşırken, gözler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) günlük verilerine çevrilmişti.

İSKİ, İstanbulluların merakla beklediği 3 Haziran 2026 Çarşamba gününe ait güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı.

İSKİ’nin açıkladığı verilere göre kent genelindeki barajların toplam doluluk seviyesi yüzde 70,49 olarak ölçüldü.

İstanbuldaki barajların doluluk oranları ise şöyle:

3 HAZİRAN İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey Barajı: %65

Büyükçekmece Barajı: %53

Darlık Barajı: %90

Elmalı Barajı: %94

Istrancalar Barajı: %26

Kazandere Barajı: %55

Pabuçdere Barajı: %53

Sazlıdere Barajı: %43

Terkos Barajı: %59

Ömerli Barajı: %96