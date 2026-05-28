İstanbul Boğazı’nda yunus sürüsü ve turkuaz deniz büyüledi

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde İstanbul Boğazı, hem doğal hem de görsel açıdan etkileyici bir manzaraya sahne oldu. Güneşli havanın etkisiyle denizin turkuaz tonlarına büründüğü Boğaz’da, yunus sürülerinin gemilerle birlikte ilerlemesi izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Tarihi yarımada açıklarında ortaya çıkan görüntüler, drone kameralarına yansıyarak bayram tatiline ayrı bir renk kattı.

Boğaz’ın iki yakasında uzanan tarihi siluet ile birleşen deniz manzarası, İstanbul’un eşsiz doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

BOĞAZ TURKUAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul Boğazı’nda oluşan turkuaz renk değişimi, özellikle tarihi yarımada açıklarında belirgin şekilde görüldü. Havadan çekilen görüntülerde denizin farklı tonlara ayrıldığı ve güneş ışığının etkisiyle parlak bir görünüm kazandığı dikkat çekti.

Uzmanlara göre bu doğa olayı, yılın belirli dönemlerinde güneş ışınlarının deniz yüzeyine geliş açısı, suyun berraklığı, plankton yoğunluğu ve Boğaz’daki çift yönlü akıntı sisteminin etkisiyle ortaya çıkıyor. Karadeniz’den gelen üst akıntı ile Marmara Denizi’nden gelen alt akıntının oluşturduğu su farklılığı, denizin renginin yer yer turkuaz görünmesine neden oluyor.

YUNUSLARDAN BOĞAZ’DA DOĞAL ŞOV

Turkuaz suların en dikkat çekici görüntülerinden biri ise Boğaz’da görülen yunus sürüsü oldu. Sürü halinde ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak nefes alırken adeta Boğaz’da görsel bir şölen sundu.

Bazı yunusların gemilerin oluşturduğu dalgalar üzerinde yüzerek ilerlemesi dikkat çekerken, özellikle tarihi yarımada açıklarında bir yük gemisinin önünde ilerleyen yunusların gemiyle yarışır gibi hareket ettiği anlar kameralara yansıdı.

HAVADAN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Drone ile kaydedilen görüntülerde yunusların sürü halinde uyum içinde hareket ettiği, turkuaz renkli deniz üzerinde belirgin şekilde seçildiği görüldü. Martıların da eşlik ettiği manzara, İstanbul’un simge yapılarıyla birlikte görsel bir bütünlük oluşturdu.

Tarihi yarımadanın silueti, masmavi ve turkuaz tonlara bürünen Boğaz ve yunus sürülerinin uyumu, bayram tatilinde İstanbul’da yaşayanlara ve kenti ziyaret edenlere unutulmaz anlar yaşattı.

İSTANBUL BOĞAZI’NDA DOĞA VE ŞEHİR UYUMU

Her yıl belirli dönemlerde görülen bu doğal renk değişimi ve yunus hareketliliği, İstanbul Boğazı’nın ekolojik çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bayram tatiliyle birleşen bu doğal şölen, kentin en ikonik manzaralarından biri olarak kayıtlara geçti.