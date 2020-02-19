İstanbul Pendik'te iki katlı metal kaplama fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede fabrikayı kaplayan alevler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İstanbul'da metal kaplama fabrikasında yangın çıktı ViDEO

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere teslim olan fabrika, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Fabrikanın çatısı çıkan yangın sonrası küle döndü. Drone ile görüntülenen yangında can kaybı bulunmadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar başlatıldı.