İstanbul Havalimanı konut fiyatlarını artırdı

İstanbul Havalimanı'nın hizmete sunulmasıyla birlikte bölgedeki konut fiyatları da oldukça değer kazandı. İstanbul genelinde konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 11.64 düştü.

4 İLÇEDE KONUT FİYATLARI ARTTI

İstanbul Havalimanı‘nın öncelikli olarak etkilediği ilçelerden Büyükçekmecede‘de konut fiyatları son bir yılda yüzde 8.95, Esenyurt‘ta yüzde 8.33, Başakşehir‘de yüzde 7.94 artış gösterdi. İstanbul Havalimanı‘nın yer aldığı Arnavutköy‘de ise konut fiyatları son bir yılda yüzde 0.22 artış kaydetti.

İSTANBUL'DA KİRALAR BİR YILDA DÜŞTÜ

İstanbul genelinde kiralar ise son bir yılda yüzde 6.65 düşüş gösterirken, Arnavutköy’de yüzde 3.85 oranında artış görülüyor.

Ortalama konut metrekare satış fiyatının 2 bin 227 TL olduğu Arnavutköy’de ortalama kiranın 802 lira, konut yatırımının geri dönüş süresinin 25 yıl olduğu belirtiliyor.

YAKIN İLÇELERDE KONUTLAR DEĞERLENİYOR

Verilere göre İstanbul Havalimanı’nın sadece Arnavutköy’de değil, yakın çevre ilçelerdeki konut değerini de olumlu etkilediği görülüyor.

Özellikle Büyükçekmece’deki konut satış ve kira fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Büyükçekmece’de son bir yılda konut satış fiyatları yüzde 8.95, kiralar ise yüzde 4.58 artış gösterdi. İlçede ortalama konut metrekare satış fiyatı 3.150 lira, ortalama kira 1.364 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi 27 yıl.

ESENYURT'TA KİRALAR YÜZDE 20,85 ARTTI

İstanbul Havalimanı‘nın konut fiyatlarına etkisini gösterdiği Esenyurt’ta son bir yılda konut satış fiyatları yüzde 8.33, kiralar yüzde 20.85 artış gösterdi.

Esenyurt’ta ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 243 lira, ortalama kira 960 TL, geri dönüş süresi 20 yıl. Konut satış fiyatlarında yüzde 7.94, kiralarda ise yüzde 7.32 artış görülen Başakşehir’de ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 496 lira, ortalama kira bin 599 lira, geri dönüş süresi 26 yıl.