Tayland’ın Başkent Bangkok’dan, Almanya’nın Frankfurt şehrine uçan Thai Hava Yollarına ait Airbus A380 tipi uçak, Türkiye hava sahasına girdiği sırada, Alman uyruklu 61 yaşında ki bir yolcusu rahatsızlandı.
İSTANBUL HAVALİMANI'NA ACİL İNİŞ YAPTI
Alman yolcu sol tarafını hissetmediğini kabin memurlarına söyledi. Kabin ekibi olayı uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Thai Havayolları’nın uçağının pilotu, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile telsiz bağlantısı kurarak, acil iniş izni istedi.
Kuleden izin alan uçağın pilotları İstanbul Havalimanı’na saat 05:50 sıralarında sorunsuz şekilde indi.
İstanbul Havalimanı’na Airbus 380 indi
YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI
Rahatsızlanan Alman yolcu ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan yolcuyu İstanbul Havalimanı’nda indiren Thai Havayolları uçağı daha sonra 07.20 sıralarında İstanbul Havalimanı’ndan kalktı.
Öte yandan Airbus 380 tipi uçakların, İstanbul'da sadece yeni İstanbul Havaalanına inebildiği öğrenildi.