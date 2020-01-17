İstanbul Havalimanı’na Airbus 380 indi

Türkiye bu yıl Afrika'nın kapısını daha çok çalacak

1 Samsun'da korkunç trafik kazası Kavşağa süratli bir şekilde giren araç, önce bir otomobile ardından ise yayaya çarptı. Sürücünün dikkatsizliği ve kural ihlali acı sonuçları gözler önüne serdi.

2 Lice'de, yastık kılıflarında 62 kilo esrar ele geçirildi Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yastık kılıfı ve poşetlere doldurulmuş 62 kilo esrara el konuldu.

3 İngiltere'nin konuştuğu boşanma tazminatı İngiliz sunucu ve komedyen Ant McPartlin, eşi Lisa Armstrong’a, boşanma parası olarak 31 milyon pound (235 milyon TL) tazminat ödediğini söyledi.

4 Berrak Tüzünataç: Evde çırılçıplak gezmiyorum Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu.

5 Samsun'da plastik fabrikasında yangın Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

6 Antalyaspor, Lukas Podolski'yi transfer ediyor Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lukas Podolski ile büyük ölçüde anlaştı.