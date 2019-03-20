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İstanbul için yeni anket: Binali Yıldırım 5 puanla önde

Yerel seçimlere 11 gün kala şirketler anket yayınlamaya devam ederken MAK Danışmanlık; Binali Yıldırım'ın, İstanbul'da 5 puan farkla önde olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 08:46..
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İstanbul için yeni anket: Binali Yıldırım 5 puanla önde

31 Mart 2019'da Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Son haftaya girilmeden yapılan araştırma sonuçları da arka arkaya yayınlanıyor.

YILDIRIM ÖNDE

Dün akşam, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan 'Bidebunudinle' programına konuk olan MAK Araştırma Genel Müdürü Mehmet Ali Kulat, yaptıkları son çalışmanın sonucunu paylaştı.

Buna göre AK Parti'den Cumhur İttifakı adayı olarak yarışa giren Binali Yıldırım, CHP'den Millet İttifakı adayı olarak yarışan giren Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 5'lik oranla önünde yer alıyor.

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