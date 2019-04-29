İstanbul-İzmir otoyolu konut fiyatlarını etkileyecek

İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate indirecek dev projenin, yüzde 95'lik kısmı tamamlandı. 1 Aralık 2018 tarihinde ise İzmir ve Manisa'yı birbirine bağlayan Kemalpaşa-Saruhanlı etabı hizmete açıldı.

DÜNYANIN EN GENİŞ TÜNELLERİ ARASINDA YER ALACAK

İki kıt'ayı birbirine bağlayacak ve ulaşımda büyük bir rahatlamayı sağlayacak olan Kuzey Marmara Otoyolu, dünyada eşi görülmeyen yapıları ile adından söz ettirecek. Projede Dilovası Liman Kavşaığı-İzmit kısmında inşa edilen 4 şeritli tüneller ise dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğini taşıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi, Gebze’den başlayacak ve birçok ilçeden geçecek.

KONUT FİYATLARI İZMİR'DE YÜZDE 152 ARTTI

Projenin geçtiği yerlerde ise konut ve arazi fiyatları şimdiden artış gösterdi. Konut fiyatlarındaki en büyük artış İzmir'de meydana geldi. İzmir’de son üç yılda konut fiyatlarında yüzde 152 oranında meydana geldi.

Tarla fiyatlarında ise Mustafakemalpaşa, Bursa ve Karacabey'deki artış ise dikkat çekici. Yetkilier; Mustafakemalpaşa’da yüzde 100, Bursa’da yüzde 74, Karacabey’de ise yüzde 72 oranında artış o