İstanbul Maltepe'de tartıştığı kişiye silah doğrultan şüpheli yakalandı
İstanbul Maltepe'de trafikte tartıştığı sürücüye silah doğrultan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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İstanbul'un Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi'nde otomobil sürücülerinin tartışmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüye ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler görüntüde aracının bagajından silah çıkarıp diğer sürücüye doğrulttuğu tespit edilen şüphelinin kimliğini belirledi.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Şüpheli F.Ö. (21), Esenkent Mahallesi'nde yakalanırken silahının havalı tabanca olduğu anlaşıldı.
Tehdit, hakaret ve Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)