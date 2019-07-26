taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6848
Euro
6.3349
Altın
1418.24
Borsa
101873.14
Gram Altın
259.062

İstanbul merkezli 8 ilde 'lüks araç' operasyonu

Yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik düzenlediği operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

İHA | 26.07.2019 - 11:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “lüks otomobil kaçakçılığı” soruşturması ile ilgili İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 gün önce İstanbul merkezli Van, Adana, Ankara, Kocaeli, Ağrı, Çanakkale ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenledi.

KAÇAK LÜKS ARAÇ ÇETESİ YAKALANDI

Yurt dışında “çalıntı” kaydı ile İnterpol tarafından arama kaydı bulunan araçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yurda kaçak lüks araç sokan, çete üyesi 21 kişi gözaltına alındı.

ÖTV vergisi alınmadan ya da yarı bedeli ödenerek yurda sokulup sisteme işlenen ve normal piyasa fiyatının altında satıldığı belirlenen 21 lüks araç ele geçirildi.

İstanbul merkezli 8 ilde 'lüks araç' operasyonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

130
Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

139
ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

243
Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

165
Rafet El Roman'ın kızları tatilde

Rafet El Roman'ın kızları tatilde

42
Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişi devam ediyor

Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişi devam ediyor

182
Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

335
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir