İstanbul, Silivri'de servis minibüsü tarlaya uçtu: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Silivri ilçesi Çeltik Yolu üzerinde saat 19.00 sıralarında seyir halindeki bir minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.

Yaşanan kaza sonrası trafik durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kaza sonucu 80 yaşındaki Melek Düzgün ile 40 yaşındaki Murat Memük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 10 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, ekiplerin alanda çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, kazanın yaşandığı bölgede Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Çevik incelemelerde bulunuyor.