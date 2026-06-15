İstanbul TEM Otoyolu'nda otomobil alev aldı
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yanmaya başlarken bölgeye gelen ekipler ise Ankara istikametinde yolu trafiğe kapattı.
İstanbul Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda araç yandı.
TEM Otoyolu Atakent mevkiinde seyir halindeki aracın sürücüsü, motor bölümünden dumanların çıktığını görünce aracı emniyet şeridinde durdurdu.
Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine polis ekipleri, itfaiye sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yoğun trafik nedeniyle güçlükle olay yerine ulaştı.
YOL UZUN SÜRE TRAFİĞE KAPALI KALDI
Edirne istikametinden gelerek olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin karşı istikametteki yanan araca ulaşması için Ankara yönünde yol, trafiğe kapatıldı. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
ARAÇ DEMİR YIĞININA DÖNDÜ
Çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılırken yanan araç, demir yığınına döndü.
Diğer yandan yangın nedeniyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.