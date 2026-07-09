İstanbul Valisi Davut Gül'den Yeditepe'deki ayetli pankarta ayet ile destek

Türkiye'de son zamanlarda dini ve milli değerlere yönelik saldırılar giderek artıyor..

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan bir pankart tartışması, mezuniyet coşkusunun önüne geçti.

Tören sırasında bir mezun öğrencinin Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartla sahneye çıkmasının ardından bazı öğrenciler ile pankartı taşıyan öğrenci arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

AYET YAZILI PANKARTLA SAHNEYE ÇIKTI

Mezun öğrencilerden Mustafa Malo, mezuniyet töreninde sahneye üzerinde Kur'an-ı Kerim'in Hud Suresi'nin 112. ayetinden alınan "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ifadesinin yer aldığı pankartla çıktı.

Pankartın açılmasının ardından törende bulunan bazı öğrencilerin pankartın kaldırılmasını istediği görüldü.

PANKARTIN GÖRÜNMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

İddiaya göre pankartın indirilmesine yönelik taleplerin sonuçsuz kalmasının ardından bazı öğrenciler, pankartın görünmesini engellemek amacıyla pankartı taşıyan öğrencinin önünde sıra oluşturdu.

Törende yaşanan bu anlar, salonda bulunan katılımcılar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte konu kısa sürede geniş kitlelerin gündemine taşındı.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN TEPKİLER

Olayın ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım yapıldı. Kullanıcılar, yaşananlara ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

VALİ GÜL'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İstanbul Valisi Davut Gül de yaşanan tartışmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Vali Gül, paylaşımında Kur'an-ı Kerim'de yer alan A'raf Suresi'nin 155. ayeti olan "İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helâk edecek misin?" ifadelerine yer verdi.

Paylaşım, sosyal medyada pankartı taşıyan öğrenciye destek olarak yorumlanırken, pankartın görünmesini engellemeye çalışan öğrencilere yönelik bir tepki niteliği taşıdığı değerlendirmeleri de yapıldı.