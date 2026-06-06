İstanbul Valisi Gül "Sıfır Atık Festivali" alanını ziyaret etti

Türkiye'nin 'Sıfır Atık' vizyonu, küresel bir diplomasiye dönüştü...

Türkiye, 'Sıfır Atık' projesinde öncü konumunu sürdürürken İstanbul dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

FESTİVAL DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının işbirliğiyle hayata geçirilen festival üçüncü gününde sürüyor.

DAVUT GÜL KATILIM SAĞLADI

Yoğun katılımın yaşandığı festivali İstanbul Valisi Davut Gül ziyaret etti.

Festival alanını ziyaret eden Gül, konserlerin düzenlendiği Türk Telekom Ana Sahne'de gazetecilere açıklama yaptı.

"BURASI ADETA BİR BAYRAM YERİNE DÖNDÜ"

Gül, bu yıl birincisi düzenlenen "Sıfır Atık Festivali"nde büyük bir coşku yaşandığını belirterek, "Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Burası adeta bir bayram yerine döndü. İnşallah bu tecrübeleri herkes yaşar. Bir sonraki sene daha güzelini, daha büyüğünü Sıfır Atık Vakfımızla birlikte tekrardan yapacağız. İyi eğlenceler." ifadelerini kullandı.