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İstanbul ve Ankara'nın korona risk haritası

Prof. Dr. Onur Başer, şehirlerin sıkışıklık endeksine göre, İstanbul ve Ankara'da koronadan etkilenebilecek riskli bölgeleri açıkladı.

Haber Merkezi |
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İstanbul ve Ankara'nın korona risk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde koronavirüs vakaları üzerine yaptığı açıklamada, en fazla vakanın İstanbul'da görüldüğünü belirtti.

Yaklaşık yüzde 60'la kentteki vaka sayısı 8 bin 852 olurken, İstanbul'un ardından ise İzmir ve Ankara geliyor...

ABD'de araştırma görevlisi olan Prof. Dr. Onur Başer de İstanbul ve Ankara'da, virüsün yayılma hızı beklentileri üzerine bir çalışma gerçekleştirdi.

İSTANBUL İÇİN EN RİSKLİ BÖLGELER

İstanbul'un sıkışıklık endeksine göre risk haritasını yorumlayan Pror. Dr. Onur Başer, en riskli bölgeleri açıkladı.

İşte o bölgeler:

Esenler, Zeytinburnu, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Fatih ve Esenyurt.

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

En az riskli bölgeler ise Çatalca, Şile, Adalar, Silivri, Büyükçekmece, Beykoz, Sarıyer, Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla.

İstanbul ve Ankara'nın korona risk haritası

ANKARA'DA RİSKLİ VE AZ RİSKLİ BÖLGELER

Ankara'nın ilçeler bazında virüs yayılma hızını da hesaplayan Onur Başer, en sıkışık bölgenin Keçiören olduğunu belirtti.

Mamak ve Sincan da riskli bölgeler arasındayken, az riskli bölgeler ise Bala, Güdül, Haymana ve Evren oldu.

İstanbul ve Ankara'nın korona risk haritası

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