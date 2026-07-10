İstanbul'da 15 Temmuz Şehitleri için anma programları başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yıl dolayısıyla İstanbul'da düzenlenecek kapsamlı anma etkinlikleri başladı. İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda gerçekleştirilen programlar kapsamında 10-17 Temmuz tarihleri arasında kentin farklı noktalarında dini, kültürel ve sosyal içerikli çok sayıda etkinlik düzenlenerek darbe girişiminde yaşamını yitiren şehitler anılacak, gazilerin mücadelesi gelecek nesillere aktarılacak.

ANMA ETKİNLİKLERİ BİR HAFTA SÜRECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneğinin iş birliğiyle hazırlanan program kapsamında İstanbul'un birçok ilçesinde çeşitli anma organizasyonları gerçekleştirilecek.

Etkinlik takviminde hatim programları, fotoğraf ve belge sergileri, yürüyüşler, kortejler, konferanslar, sempozyumlar, söyleşiler, dron gösterileri ve mapping projeksiyon etkinlikleri yer alıyor. Düzenlenecek organizasyonlarla 15 Temmuz gecesinde yaşananlar farklı yönleriyle hatırlatılırken, şehitlerin hatırası da yaşatılacak.

AYASOFYA'DA 253 HAFIZDAN HATİM DUASI

Anma programlarının ilk durağı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi oldu.

"Kutlu Mabed Kutlu Vefa" programı kapsamında, darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehit için 253 hafız tarafından hatim okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edilirken, programa katılan vatandaşlar da manevi atmosferde şehitleri rahmet ve minnetle andı.

GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI YAŞADIKLARINI ANLATTI

Anma etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Şehit ve Şahit" programında ise 15 Temmuz gecesine tanıklık eden isimler bir araya geldi.

Programda şehit yakınları ve gaziler, darbe girişiminin yaşandığı geceye ilişkin anılarını ve yaşadıkları zorlu süreci katılımcılarla paylaştı. Konuşmalarda birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, o gece gösterilen toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

KÜLTÜREL VE GÖRSEL ETKİNLİKLER DE YER ALACAK

Bir hafta boyunca devam edecek anma programlarında yalnızca dini etkinlikler değil, kültürel ve görsel organizasyonlar da gerçekleştirilecek.

Sergiler, konferanslar, kortej yürüyüşleri ile dron ve mapping gösterileri aracılığıyla 15 Temmuz'un hafızalarda canlı tutulması amaçlanırken, özellikle genç kuşaklara darbe girişiminin etkilerinin aktarılması hedefleniyor.

İstanbul genelinde gerçekleştirilecek etkinlikler, 17 Temmuz'a kadar farklı mekanlarda devam edecek ve 15 Temmuz şehitleri ile gazilerin fedakârlıkları çeşitli programlarla anılmayı sürdürecek.

GÜN GÜN YAPILACAK ETKİNLİKLER

Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, 15 Temmuz Şehitler, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerine 11 Temmuz'da Türk bayrağı asılacak. Ayrıca, 11-16 Temmuz tarihleri arasında "Aynı Can Aynı Kan" programı kapsamında, Üsküdar ve Taksim meydanlarında kurulacak çadırlarda kan bağışı yapılabilecek.

AKM'den başlayıp 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde sona erecek "15 Temmuz Bisiklet ve Motosiklet Korteji" etkinliği 12 Temmuz'da yapılacak. Yine AKM'de 13 Temmuz'da "253 Şehit 253 Portre" resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.

Sepetçiler Kasrı'nda 13 Temmuz'da şehit yakınları, gaziler ve aileleri yemek programında bir araya gelecek.

Etkinlikler kapsamında 14 Temmuz'da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde "15 Temmuz Gecesi Fotoğraf Sergisi", Biruni Üniversitesi'nde "15 Temmuz Sempozyumu", Rami Kütüphanesi'nde "Birlikte-Bir Gecede Birleşen İrade" konulu liseler arası resim yarışması ödül töreni ile Zeytinburnu ve Yakacık'taki Çocuk Evleri Sitesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 15 Temmuz etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz'da ise Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği ziyaret edilecek, Zincirlikuyu'dan Hafıza 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü düzenlenecek.

İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı'nda taksi korteji yapılacak. Üsküdar ve Taksim Meydanı'nda "Sessiz Tanıklık Enstalasyonu ve Deneyim Alanı" ziyarete açılacak.

Öğle namazından önce 29 ilçede mevlid programı düzenlenecek. Ortaköy Camisi avlusunda "Denizden Karaya 15 Temmuz" tekne korteji yapılacak. İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarında "İl Jandarma Komutanlığı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açılacak.

Galata Kulesi ile Kız Kulesi'nde "15 Temmuz Her Yerde" temasıyla mapping gösterisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında ışıklı dron gösterisi yapılacak. Fatih Camisi ve Anıtpark'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlenecek.

Öte yandan, 16 Temmuz'da şehit aileleri Sarıyer Sahili'nden kalkacak vapurla İstanbul gezisi yapacak. 17 Temmuz'da ise İstanbul Valiliği'nde yabancı basın mensupları için program düzenlenecek.