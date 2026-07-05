İstanbul’da 2 katlı restoranda yangın çıktı

İstanbul'un, Maltepe ilçesinde bulunan 2 katlı bir restoranda, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEYE BAŞLADI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, restoranın arka kısmında bulunan ormanlık alana alevlerin sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.