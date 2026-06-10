İstanbul'da 6 yaşındaki çocuk raylara düştü
Fatih Laleli- İstanbul Üniversitesi Durağı'nda Muhammed M.M.'nin raylara düşüp tramvayın altında kaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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Fatih Laleli- İstanbul Üniversitesi Durağı'nda 6 yaşındaki Muhammed M.M., feci şekilde can verdi.
T1 Tramvay Hattı Laleli-İstanbul Üniversitesi Durağı'nda dün saat 18.30 sıralarında, dengesini kaybeden Muhammed M.M. raylara düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Bu sırada gelen tramvayın altında kalan 6 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.
PANİK ANI KAMERADA
Muhammed M.M.'nin raylara düştükten sonra tramvayın altında kaldığı anlara şahit olanların yaşadığı panik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kalabalığın arkasında kalan çocuğun düştükten sonra tramvayın hareket ettiği ve çevredekilerin olayı gördükten sonra yaşadıkları panik anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)