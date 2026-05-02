İstanbul’da ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu
Maltepe'de ağaçlık bir alanda erkek cesedi bulundu. Ceset, inceleme için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ekipler olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.
İstanbul’un Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi’nde ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz durduğunu gören çevre sakinleri polise ihbarda bulundu.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, hareketsiz kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Ekipler, cansız bedenin kimliğini tespit etmek için inceleme başlattı.
Yapılan araştırma sonucu, cesedin Y.E.’ye ait olduğu belirlendi.
CESET ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ
Çalışmaların ardından ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Ekipler olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)