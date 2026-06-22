İstanbul'da anaokulundaki kadın çalışan çocuklara çubukla vurdu

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Anaokulunda dehşet görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Bu kez adres İstanbul oldu.

Olay 16 Haziran Salı, 17 Haziran Çarşamba ve 19 Haziran Cuma günlerinde Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü özel Hüseyn Cavid Azerbaycan Milletlerarası Anaokulu'nda meydana geldi.

İddiaya göre anaokulunda çalışan 60 yaşındaki A.B., öğle uykusuna yatırmaya çalıştığı çocuklara elindeki çubukla vurdu. Aynı çalışanın yemekhanede bulundukları sırada da bazı çocuklara kötü muamelede bulunarak fiziksel müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

İddiaların ortaya çıkmasının ardından yapılan şikayetler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Anaokulundaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerde yer alan A.B.‘yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.B., adliyeye sevk edildi.

OLAY KAMERADA

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin uyku saati öncesinde elindeki çubukla çocuklara vurduğu, başka görüntülerde ise yemekhanede bulunan çocuklara fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü.

EKİPLER İNCELEMEDE BULUNDU

Yaşanan olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler de anaokuluna gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.