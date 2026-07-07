İstanbul'da antika bisikleti çalan şüpheli kamerada
Beyoğlu'nda antika bisikleti çalan şüpheli güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerinin önüne park edilen bisikleti gören şüpheli, etrafı kontrol ettikten sonra bisikleti alarak uzaklaştı.
Bisiklet sahibinin şikayetçi olmasıyla hızla harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri etraftaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
HIRSIZLIK ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Bisikleti çalan kişinin 44 yaşındaki Ö.Z. olduğu tespit edildi.
Şüpheli, çaldığı antika bisikletle yakalanarak gözaltına alındı.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Polis merkezine götürülen Ö.Z. işlemlerinin ardından 'açıktan hırsızlık' suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bisikletin çalınma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)