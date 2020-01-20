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İstanbul'da asker uğurlama konvoyunda drift terörü

E-5 karayolunda toplanan otomobilli magandalar Halkalı’da yolu trafiğe kesti, drift yapan magandalar abartı egzozla ortalığı birbirine kattı.

İHA | 20.01.2020 - 10:07..
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İstanbul'da E-5 karayolu Yenibosna mevkisinde, otomobillerle toplanan şehir magandaları asker uğurlamasında, yine istenmeyen görüntüleri ortaya çıkardı.

YOLU KAPATTILAR

Yol kenarında toplanan bir grup, ses sistemi olan araçlarla yüksek sesli müzik açtı. Burada bir süre gürültü yaparak rahatsızlık veren grup ardından halay çekip konvoy halinde yola çıktı.

Basın Ekspres yolunda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlattıktan sonra Halkalı Kent Bulvarı üzerine gelerek yolu, trafiğe kesti.

İstanbul'da asker uğurlama konvoyunda drift terörü

İstanbul'da asker uğurlama konvoyunda drift terörü ViDEO

DRİFT YAPTILAR

Grubunda içerisindeki lüks otomobilli bir maganda, işlek cadde üzerinde drift diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Dakikalarca trafiği aksatan maganda ardından yoluna devam etti.

Başka bir maganda ise otomobil ile patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Trafikte sık sık abartı egzoz da kullanan magandalar mega kentte adeta terör estirdi.

İstanbul'da asker uğurlama konvoyunda drift terörü

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte “drift” yaparak abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

İstanbul'da asker uğurlama konvoyunda drift terörü

İstanbul'da asker uğurlama konvoyunda drift terörü


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