İstanbul'da ATM kasasını açıp para çalan şüpheli tutuklandı

İstanbul Esenler'de bulunan bir banka ATM’sinin kasası bir kişi tarafından açılarak yaklaşık 500 bin TL para çalındığı söylenerek şikayetçi olundu.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda ATM'nin kasasını açan kişinin, 31 yaşındaki şüpheli S.G. olduğu tespit edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheli S.G., Sultangazi'de yakalanarak gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

Şüphelinin üst ve ikamet araması sonucunda toplam 32 bin 500 TL ele geçirildi.

Ayıca şüpheli S.G.’nin, 7 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Şüpheli S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli S.G.'nin, ATM'nin kasasının bulunduğu kapıyı zorlayarak açtığı, içeri girdikten sonra kasalardan para aldığı ve aldığı paraları çantaya koyduğu görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı.