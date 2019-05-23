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İstanbul'da ATM’yi yumruklayıp aparatlarını kopardı

Gaziosmanpaşa Meydanı’nda bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle onlarca vatandaşın arasında ATM’yi yumrukladı.

İHA | 23.05.2019 - 09:51..
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İstanbul Gaziosmanpaşa Meydanı’nda dün akşam saatlerinde, bir çay ocağında oturan vatandaşlar ilginç bir olayla karşılaştı.

DEFALARCA VURDU, HINCINI ALAMADI

Kimliği belirsiz erkek bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle meydandaki Otomatik Vezne Makinesi'ni (ATM) yumruklamaya başladı. Defalarca vurduktan sonra hıncını alamayan şahıs, bu kez de makinenin aparatlarını koparttı.

VATANDAŞIN TELEFON KAMERASINA YANSIDI

Onlarca vatandaşın şaşkın bakışları arasında makineye zarar veren adam, daha sonra meydandan ayrıldı. İlginç olay ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da ATM’yi yumruklayıp aparatlarını kopardı ViDEO

İstanbul'da ATM’yi yumruklayıp aparatlarını kopardı

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