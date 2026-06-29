İstanbul’da aynı anda horon tepen 5 bin kişi, Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı

Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan’ın zeybek dansını, Ermenistan’ın ise horon dansını sahiplenmesi, Türkiye gündemine oturdu.

Yunanistan’da gerçekleştirilen 2 bin 800 kişilik, Ermenistan’da gerçekleştirilen ise 4 bin kişilik Guinness rekor denemelerine, Türkiye’den cevap geldi.

İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı’nda “Horon bizumdur” sloganıyla çeşitli illerden gelen folklorcular, horon halkası oluşturdu.

"HORON DA BİZİM, HALAY DA BİZİM"

Rekor denemesi öncesi katılımcılara hitap eden İstanbul Valisi Davut Gül, “Horon da bizim, halay da bizim ve bu topraklarda bize ait olan her şeyi sahiplenmemiz, bunu gelecek kuşaklara aktarmamız da hepimizin en önemli borcu.” dedi.

"RABB'İM BİRLİĞİMİZİ, BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ, KARDEŞLİĞİMİZİ DAİM ETSİN"

Oluşan rengarenk tablonun Türkiye'nin en güzel tablolarından biri olduğunu belirten Gül, "Rabb'im birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi daim etsin. Bu vesileyle emeği geçenlere, Sayın Cumhurbaşkanımızın tebriklerini ve teşekkürlerini iletiyor, hepinize saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

3 DAKİKA BOYUNCA HORON OYNADILAR

5 bin kostümlü folklorcunun rekor denemesinin startını, İstanbul Valisi Gül verdi.

Yaklaşık 3 dakika boyunca horon oynayan folklorcular, daha sonra Guinness hakemlerinin değerlendirmesini bekledi.

TÜRKİYE HALK FEDERASYONU'NUN BAŞARILI OLDUĞU AÇIKLANDI

Guinness Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı, Türk Halk Oyunları Kategorisi'nde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun başarılı olduğunu açıkladı.

Katılımcılar, denemenin başarılı sonuçlanmasını horon oynayarak kutladı.

"ÜLKEMİZ AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK BİR ORGANİZASYON"

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, rekorun ardından destek veren paydaşlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu, ülkemiz açısından çok büyük bir organizasyon. Bu büyük organizasyon, bir davanın neticesinde ortaya çıkmış bir sonuç olacak, birazdan açıklanacak. Birbirimize nasıl bağlı olduğumuzu, istediğimiz zaman devletimizle, milletimizle bir araya geldiğimizde tek yürek olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğimiz en büyük organizasyonlardan bir tanesi. Bizler kültürümüze, geçmişimize sahip çıkıyoruz. Burada hiçbir kimsenin kültür yağmacılığına müsaade etmiyoruz." şeklinde konuştu.