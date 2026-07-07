İstanbul'da bankta oturanların çantalarını çaldı: Kameradan kaçamadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri şube müdürlüğü ekipleri, 17 Haziran Çarşamba günü durumundan şüphelendikleri bir kadını takibe aldı.

Bir süre takip edilen şüpheli bankta oturan bir vatandaşın çantasını alıp uzaklaşmaya başladı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

O sırada polis ekipleri harekete geçip kadını suçüstü yakaladı.

İsminin D.B. olduğu anlaşılan kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, üst aramasında 2 cep telefonu, 430 lira para ile bir miktar banka kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

D.B.'nin sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şüphelinin el çabukluğu ile çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.