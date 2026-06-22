İstanbul'da baraj doluluk oranı geriledi

Türkiye kuraklığın pençesine düşmek üzere...

Özellikle Megakent İstanbul, bu konuda en büyük riski barındıran şehir.

DOLULUK ORANI GERİLEDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) açıkladığı güncel verilere göre, Megakent'e su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bir önceki güne göre geriledi.

Dün yüzde 67,51 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, 22 Haziran itibarıyla yüzde 66,27'ye düştü.

Kurak geçen kış aylarında kritik seviyelere kadar gerileyen barajlar, ilkbahar yağışlarıyla toparlanırken, bazı barajlarda su seviyelerinin hâlâ düşük seyretmesi dikkat çekti.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92,37 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 22,44 ile Istrancalar Barajı oldu.

BARAJLARIN SEVİYELERİ

İstanbul'da güncel baraj doluluk oranları şöyle:

- Alibey Barajı: Yüzde 61,59

- Büyükçekmece Barajı: Yüzde 48,46

- Darlık Barajı: Yüzde 84,8

- Elmalı Barajı: Yüzde 91,87

- Istrancalar Barajı: Yüzde 22,44

- Kazandere Barajı: Yüzde 47,57

- Pabuçdere Barajı: Yüzde 43,73

- Sazlıdere Barajı: Yüzde 39,97

- Terkos Barajı: Yüzde 54,73

- Ömerli Barajı: Yüzde 92,37