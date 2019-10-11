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İstanbul'da bir doktor meslektaşını 30 yerinden bıçakladı

İstanbul Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde görevli iki doktor arasında çıkan kavgada, kan aktı. Doktorlardan birisi, meslektaşını bıçaklayarak öldürdü.

İHA | 11.10.2019 - 10:05..
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İstanbul Sarıyer İlçesi’nde bulunan Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde asistan doktor olarak çalışan Dr. Yavuz S. ile meslektaşı Dr. Kaan Erol arasında, bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı.

HASTANE İÇİNDEKİ DOKTORLARDAN İLK MÜDAHALE

Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. Yavuz S., meslektaşı Dr. Kaan Erol’u bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı doktora ilk müdahaleyi, hastane içerisinde bulunan diğer doktorlar yaptı.

İstanbul'da bir doktor meslektaşını 30 yerinden bıçakladıDr. Kaan Erol

KURTARILAMADI

Daha sonra 112 ekipleri tarafından Şişli Etfal Hastanesi'ne ağır yaralı olarak sevk edilen yaralı doktor, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da bir doktor meslektaşını 30 yerinden bıçakladı

30 YERİNDEN BIÇAKLADI

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Doktor Yavuz S.’yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Gözaltına alınan doktorun, ifadesinin sürdüğü öğrenildi. Bu arada asistan doktor Yavuz A.'nın, Dr. Kaan Erol'a dinlenirken bıçakla saldırdığı, 30 yerinden bıçakladığı belirtildi.

İstanbul'da bir doktor meslektaşını 30 yerinden bıçakladıDr. Kaan Erol

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