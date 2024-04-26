İzmir'de doktor, kendisini arayan sahte polisi kayda aldı İzmir'de dolandırıcıların aradığı doktor, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıyı kayda aldı.

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ensonhaber.com

Çeşitli taktiklerle vatandaşları kandıran dolandırıcılar, bu kez bilinçli bir doktor tarafından mat edildi.

"Şu an gizli bir soruşturmanın içerisindeyiz"

İzmir'de bir kadın doktor, kendisi polis olarak tanıtan kişi, muhatabını kandırmak için

Şu an gizli bir soruşturmanın içerisindeyiz. Hiçkimseye bilgi paylaşmıyorsunuz. Sizin gibi temiz vatandaşların bilgilerine sızarak her işi yapıyorlar. Sayın savcımız sizinle görüşmemizi sağladı.

sözlerini sarfetti.

Doktor da o anları bir başka cep telefonu ile kaydederken, polis ekiplerine de durumla ilgili ihbar yapıldı.

