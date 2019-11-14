İstanbul'da bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda saat 19.30 sıralarında, görgü tanıklarının ifadesine göre kafenin önüne 3-4 kişi geldi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kimliği belirsiz kişilerden biri belinden çıkardığı silahla kafe ortaklarından olan Yalçın K.'ya ateş açtı. Yalçın K. merminin isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Yaya olarak kaçan saldırganlar kendilerini bekleyen bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

YARALININ DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yalçın K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.