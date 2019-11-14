taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7527
Euro
6.3454
Altın
1471.23
Borsa
103780.58
Gram Altın
272.151
Bitcoin
49788.7

İstanbul'da bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi

Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağı uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

DHA | 14.11.2019 - 22:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda saat 19.30 sıralarında, görgü tanıklarının ifadesine göre kafenin önüne 3-4 kişi geldi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kimliği belirsiz kişilerden biri belinden çıkardığı silahla kafe ortaklarından olan Yalçın K.'ya ateş açtı. Yalçın K. merminin isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Yaya olarak kaçan saldırganlar kendilerini bekleyen bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul'da bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi

YARALININ DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yalçın K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul'da bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sergey Lavrov Ermeni anıtında

Sergey Lavrov Ermeni anıtında

392
Erdoğan: FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyeti bitirilmeli

Erdoğan: FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyeti bitirilmeli

200
ORC'nin yargıya güven anketi

ORC'nin yargıya güven anketi

377
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'dan ortak açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'dan ortak açıklamalar

216
Taksim'de eğlence mekanı çıkışı kavga

Taksim'de eğlence mekanı çıkışı kavga

260
Serenay Sarıkaya da terlik modasına uydu

Serenay Sarıkaya da terlik modasına uydu

191
Erdoğan'dan Trump görüşmesiyle ilgili açıklamalar

Erdoğan'dan Trump görüşmesiyle ilgili açıklamalar

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir