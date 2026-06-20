İstanbul'da bir plajda askeri mühimmat bulundu

İstanbul’un Çatalca ilçesine bağlı Ormanlı Sahili’nde, vatandaşlar tarafından askeri mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, sahilde bulunan mühimmatın çevresinde güvenlik önlemi alarak alanı, vatandaşların girişine kapattı.

KARADENİZ'DEN GELDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yapılan ilk incelemelerin ardından Rusya-Ukrayna savaşından dolayı akıntı ile sürüklenerek Karadeniz’den geldiği değerlendirilen mühimmat, sahil güvenlik ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bulunan mühimmatın türü ve menşeiyle ilgili inceleme başlatılırken, olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.