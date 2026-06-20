İstanbul'da bir plajda askeri mühimmat bulundu
Çatalca ilçesi Ormanlı Plajı'nda, askeri mühimmat bulundu. Karadeniz’den geldiği değerlendirilen mühimmat, muhafaza altına alındı.
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İstanbul’un Çatalca ilçesine bağlı Ormanlı Sahili’nde, vatandaşlar tarafından askeri mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, sahilde bulunan mühimmatın çevresinde güvenlik önlemi alarak alanı, vatandaşların girişine kapattı.
KARADENİZ'DEN GELDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Yapılan ilk incelemelerin ardından Rusya-Ukrayna savaşından dolayı akıntı ile sürüklenerek Karadeniz’den geldiği değerlendirilen mühimmat, sahil güvenlik ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Bulunan mühimmatın türü ve menşeiyle ilgili inceleme başlatılırken, olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)