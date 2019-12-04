İstanbul'da cami hırsızı kameralara yakalandı

Son zamanlarda birçok cami ve iş yerlerinden bir kişinin hırsızlık yaptığına dair gelen ihbarlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçirdi.

KORKULUKLARDAN TIRMANDI

İlk olarak geçtiğimiz temmuz ayında bir şahıs, akşam saatlerinde Kirazlı Merkez Camii'ne geldi. Hırsız, kapısının kilitli olduğunu bildiği camiye vakit kaybetmeden korkuluklarından tırmanmaya başladı.

SADAKA KUTUSUNU KIRIP PARALARI ALDI

Kısa sürede içeriye giren hırsız, yardım için vatandaşlardan toplanan paranın bulunduğu sadaka kutusunun kilidini kırdı. Hırsız ardından sadaka kutusunun içerisindeki paraları çalmaya başladı.

Bağcılar'da camiye Örümcek Adam gibi tırmanan hırsız ViDEO

YERE DÜŞÜRDÜĞÜ BOZUK PARALARI EĞİLİP ÇALDI

Hırsız, kağıt paraları çaldıktan sonra yere bozuk paraları yere düşürdüğünü fark etti. Soğukkanlı hırsız, bozuk paraları da eğilerek çaldıktan sonra camiden çıkarak kayıplara karıştı.

YAKAYI ELE VERDİ

Polis ekiplerinin peşinde olduğu hırsız, son olarak dün saat 15.00 sıralarında Güneşli Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir iş yerine girdi. Buradan da hırsızlık yapan hırsız, son işine yakayı ele verdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalini ve kimliğini belirlediği Ali Y.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın camiye tırmanması ve içeriden yaptığı hırsızlık ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçede hırsızlara göz açtırmayan Bağcılar polisi, zanlıyı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk etti.