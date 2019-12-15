İstanbul'da camı silen kadın 11'inci kattan düştü

İstanbul Bağcılar'da bulunan bir apartmanın on birinci katındaki dairede oturan 43 yaşındaki Gülşen Aydın, camları temizlerken henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Binanın giriş kapısına düşen Gülşen Aydın ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aydın'ın düştüğünü gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybetti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Öte yandan polis ekipleri de olayın yaşandığı bina ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis, dairede ve site içerisinde detaylı olay yeri çalışması yapılırken, çevredeki vatandaşlardan da olayla ilgili bilgi aldı. Ekipler, sitenin güvenlik kamera görüntülerini de incelerken, çalışmaların hastanede devam edeceği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.