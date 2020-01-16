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İstanbul'da cinsel istismarda bulunan sapık tahliye edildi

15 yaşındaki genç kıza istismarda bulunan adam, üç ay tutukluluğunun ardından kararla birlikte tahliye edildi. Kızına inanmayan anne ise o caniyle beraber kaçtı.

DHA | 16.01.2020 - 16:33..
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İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan 15 yaşındaki S.B., yaklaşık iki yıl önce evlerine gidip gelen ve amca diye hitap ettiği babasının akrabası olan Habip B. tarafından cinsel istismara uğradı.

İLK ÖĞRETMENLERİNE ANLATTI

S.B. okulunda ders sırasında ağlayarak, yaşadığı istismarı öğretmenlerine anlattı ve öğretmenlerinin yardımıyla karakola giderek şikayetçi oldu.

ÜÇ AY HAPİS YATTI TAHLİYE EDİLDİ

S.B.'nin şikayeti üzerine Habip B. yakalanıp tutuklandı. Habip B. hakkındaki dava ise 9 Temmuz 2019'da sonuçlandı. Mahkeme, Habip B. hakkında iyi hal indirimi uygulayıp "Sarkıntılık düzeyini aşan cinsel istismar" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, "olayın üzerinden zaman geçmiş olması ve cezasının süresini" dikkate alarak üç ay hapis yatan sanık Habip B'nin tahliyesine de karar verdi. Sanık Habip. B.'ye yurt dışı çıkış yasağı konuldu ve mağdurun yerleşim yerine 200 metreden daha yakına yaklaşmamasına hükmedildi.

İstanbul'da cinsel istismarda bulunan sapık tahliye edildi

''GECELERİ KABUS GÖRÜYORUM''

Yaşadıklarından dolayı korku içinde yaşayan ve psikolojisi bozulan S.B, başından geçenleri gözyaşları içinde anlattı. S.B., "13 yaşındayken amca dediğim biri tarafından taciz edildim. İki kere oldu bu. Biri evde biri arabada oldu. Ben onun yanına güvenerek gitmiştim amca diyordum sonuçta elimi tutsa da ben o anlamda tutacağını bilemezdim. Onun hapse girmesini istiyorum. Okulda derste ağlamaya başlamıştım. Öğretmenimin ısrarı üzerine anlattım. Daha sonra Çocuk Büro'ya anlattılar durumu. Geceleri kabus görüyorum. Babam 'Niye uyumuyorsun' diye soruyordu. Yaptıkları tekrar gözümde canlanıyordu. Okula gitmiyorum artık korkuyorum. Bakkala giderken bile tedirgin oluyorum." diye konuştu.

İstanbul'da cinsel istismarda bulunan sapık tahliye edildi

"ANNEM İNANMADI, ONUNLA KAÇTI"

Genç kız, "Belki dışarı çıkıp gezebilirim. Şu an çevremde hiç arkadaşım yok gezip dolaşacağım. Eski günlerime dönmek istiyorum okuluma devam etmek istiyorum. Korkuyorum, hem de babamın da bana ihtiyacı var. Evin yükü de bende. Babama bakıyorum, yemek yapıp evi temizliyorum. Annem inanmadı beni taciz ettiğine. Beni ona tercih etti ve onunla kaçtı. Onu özlüyorum ama bu olanları da yediremiyorum. En ihtiyacım olan zamanda beni bırakıp gittiği için ona kırgınım ama şu an geri gelse ona sarılır öperim." dedi.

HASTA BABAYA 30 BİN LİRALIK KREDİ ÇEKTİRDİLER

Genç kızla babasının yaşadıkları sadece istismar olayıyla sınırlı kalmadı. Mahkeme sürecinden sonradan haberdar olan baba S.B'nin, MS hastalığı ilerleyerek kötüleşti. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve artık ihtiyaçlarını karşılamakta da zorluk çeken baba, sahibi olduğu markete gidememeye başladı.

Sahip oldukları marketi anne Y.B., akraba Habip B. ile birlikte işletmeye başladı. Bu süreçte ikili ilişki yaşamaya başladı. İş kuracaklarını söyleyen Habip B. iddiaya göre baba S.B'ye önce Esenyurt'ta bulunan evini sattırdı, ardından yaklaşık 30 bin liralık kredi çektirdi.

İstanbul'da cinsel istismarda bulunan sapık tahliye edildi

"İKİ YIL İÇERİSİNDE BENİ DOLANDIRDI, EŞİMLE KAÇTI, KIZIMA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU"

Baba S.B. "Babamın amcasının oğlu olan Habip B., ben evden çıkamayınca evimize sık sık gelmeye başladı. Dışarı çıkamadığım için tüm işlerimi o yapmaya başladı. Güvenimi kazandı, beni hastaneye getirip götürdü. İşlerimi halletti,  işlerime ortak olmak bahanesiyle kredi çektirdi. Ona güvendim işlerimi toparlayacak sandım ama o beni dolandırmış. Eşimle yasak aşk yaşamaya başlamış. Öğrenince eşimi evden kovdum. Ardından iki ay sonra bana kızımın okulunda ulaştılar. Kızınıza cinsel istismarda bulunulmuş dediler. İki yıl içerisinde hem beni dolandırdı, hem eşimi bir şekilde kandırdı onunla kaçtı, hem de kızıma cinsel istismarda bulundu. Bir de eşimden bir çocuk sahibi oldu. Eşim çocuğun benden olduğunu söyledi. Bir buçuk yıl boyunca kendi çocuğum gibi baktım. Olayları öğrendikten sonra DNA testi yaptırdım çocuğun kızıma istismarda bulunan Habip B.’den olduğunu öğrendim." diye konuştu.

"ŞU AN DIŞARIDA GEZİYOR, ADALET BU DEĞİL"

"Beni en çok yıkan kızıma cinsel istismarda bulunması oldu" diyen baba, "Kızıma hem evde, hem arabada iki kere cinsel istismarda bulunmuş bir de 'Babana söylersen seni öldürürüm' diyerek tehditte bulunmuş. Kızım başına gelenleri annesine anlatmış, annesi olanlara göz yummuş. Kızını değil, yasak aşk yaşayıp kaçtığı Habip B.’yi daha çok önemsemiş. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Habip B.’ye 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ama o kişi şu an dışarıda geziyor, adalet bu değil. Adaletin tekrar tecelli etmesini umuyorum. Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu kişinin daha eski suçlardan kayıtları da var, bizi maddi manevi mağdur etti, perişan olmuş vaziyetteyiz. Adalete güveniyorum tekrar yargılanmasını istiyorum. Cezaevinde olmasını istiyorum. Kızımın tekrar okuluna devam etmesini istiyorum.’’ dedi.

''KIZIM NEŞELENSİN DİYE ONUNLA ARKADAŞ GİBİ İLETİŞİM KURUYORUM''

Kızının geceleri uykusundan bağırarak uyandığını anlatan baba S.B. "Kızım antidepresan ilaçlar kullanıyor. Okula gidemiyor çünkü korkuyor, baba beni arabaya atıp kaçırırlar diyerek korkusunu sürekli dile getiriyor. Ben MS hastası olduğum için ev işlerini yapıyor, bana bakıyor. Psikolojik yardım alıyor, ben o neşelensin diye onunla arkadaş gibi iletişim kuruyorum. İlgili yerlerden yardım bekliyorum." diye konuştu.

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