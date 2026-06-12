İstanbul’da DEAŞ’ın finans ağına operasyon: 8 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ’ın finansal faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve grupların para hareketleri detaylı şekilde incelendi.

Yürütülen araştırmalarda, örgütün finansmanında kullanıldığı düşünülen para transfer ağlarının tespit edilmesi ve bu ağlarda yer alan şüphelilerin belirlenmesi hedeflendi.

MASAK RAPORLARI ŞÜPHELİ PARA HAREKETLERİNİ ORTAYA KOYDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından gerçekleştirilen mali incelemelerde dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde, bazı kişilerin para transfer işlemlerini insani yardım faaliyetleri gibi gösterdiği ancak bu kişilerin önemli bölümünün herhangi bir sivil toplum kuruluşu ya da yardım organizasyonuna kayıtlı olmadığı belirlendi.

Yetkililer, para hareketlerinin görünürde yardım amaçlı olsa da işlem hacimleri ve transfer sıklıkları dikkate alındığında olağan yardım faaliyetleriyle örtüşmediğini değerlendirdi.

“YARDIM” VE “KİRA DESTEĞİ” AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şüphelilerin gerçekleştirdiği para transferlerinde “yardım”, “ihtiyaç sahibi abla için”, “kira yardımı” ve “ihtiyaç” gibi ifadeler kullanıldığı tespit edildi.

Ancak güvenlik birimleri, bu açıklamaların para transferlerinin gerçek mahiyetini gizlemek amacıyla kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Özellikle adli işlem kaydı bulunan çok sayıda kişiye düzenli para gönderildiğinin belirlenmesi, soruşturmanın derinleştirilmesine neden oldu.

EŞ ZAMANLI BASKINLARDA 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda İstanbul genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele ekiplerinin katıldığı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olup olmayacağına ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.

SİLAH VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda delici ve kesici alet ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Ele geçirilen dijital cihazların incelemeye alındığı, örgütsel bağlantılar, para transfer ağları ve olası irtibatların ortaya çıkarılması amacıyla teknik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.