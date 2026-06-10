İstanbul'da E-5 kenarındaki metruk binada yangın: Trafik kilitlendi

İstanbul'da korkutan yangın...

Küçükçekmece Beşyol mevkii E-5 kara yolu kenarında kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında söküm işlemi yürütülen metruk bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLERE BİLDİRİLDİ

Binadan yükselen alevleri ve yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri de alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

E-5 YAN YOL KİLİTLENDİ, SÜRÜCÜLER İSYAN ETTİ

Yangın nedeniyle yükselen yoğun duman ve meraklı sürücülerin yavaşlaması, E-5 kara yolu yan yolunda trafiği felç etti.

Yangını izleyen sürücüler nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı, kademeli olarak normale döndü.