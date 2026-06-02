İstanbul'da ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu

İstanbul Büyükçekmece Murat Çeşme Mahallesi'nde, ehliyetsiz sürücü 20 yaşındaki Tunahan A. dehşet saçtı.

Tunahan A., ara sokaktan ana caddeye kontrolsüz çıktığı sırada arkasından gelen bir araç otomobiline çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Tunahan A., durağa dalarak otobüs bekleyen Nuri Koçak isimli adama çarptı.

SERBEST KALDI

Koçak, çarpmanın etkisiyle sürüklenirken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Nuri Koçak'ın, yaklaşık 12 saattir yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kazaya karışan Tunahan A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tunahan A.'nın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

"BABASI SUÇU ÜSTLENMEK İSTEDİ"

Kaza hakkında konuşan Nuri Koçak'ın oğlu Sercan Koçak, "Olay 29 Mayıs'ta gerçekleşti. 3 gün önceydi. Ehliyeti olmayan bir arkadaşa ailesi tarafından araç veriliyor. Trafik kurallarının daha önce eğitimini almamış birisi.

Kendisi ara bir sokaktan ana caddeye çıkarken, sorumsuzca, etrafına bakmadan, kontrolsüz şekilde caddeye atladığı için arkadan gelen araç kendisine vuruyor.

Babam da o sırada kaldırımda otobüs beklediği için oradan sekerek babamı altına alarak sürüklüyor. Olayı yapar yapmaz olayın şokuyla arabadan aşağı inmiş.

Babası daha sonrasında zaten suçu üstlenmek istedi. Ortamda görgü şahitleri vardı. Biz bunu dile getirdiğimizde tekrardan bunun yalan olduğunu beyan ettikten sonra çocuğu şu anda tekrardan almış bulundular." dedi.

"TEK TEMENNİM ADALETİN TECELLİ ETMESİ"

Konuşmasının devamında hukuki sürecin başlatılacağına değinen Koçak, "20 yaşındaki ehliyetsiz bir arkadaşa ailesi tarafından bu şekilde araç verilip de sokağa çıkarılmasını doğru bulmuyorum.

Ortada bir ihmal yok, zincirleme bir sorumsuzluk var ve bu sorumsuzluğun bedelini 12 saattir yoğun bakımda, ameliyathanede kendi canıyla ödeyen masum bir insan var. Durumu gerçekten ağır. Riskli bir ameliyat geçiriyor.

Bu sorumsuzluğun bedelini tek çeken, bedeniyle babam olmuş oluyor. Tabii bunun cezası olacak. Bütün süreci başlatacağız, arkasında duracağımızı da söylüyorum. Buradan tek temennim adaletin tecelli etmesidir." şeklinde konuştu.